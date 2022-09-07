Комментатор телеканала «Матч ТВ» Эльвин Керимов сделал прогноз на матч «Интер» – «Бавария» в первом туре группового этапа ЛЧ.

«„Интер“ принимает „Баварию“ в Лиге чемпионов после поражения в миланском дерби. Это уже второй топ-матч, который „Интер“ проиграл в Серии А, поэтому „Интер“ не в порядке. С „Баварией“ будет очень тяжело, потому что „Бавария“ на старте этого сезона одна из лучших команд мира, хоть и периодически теряет очки в Бундеслиге.

Но я не думаю, что „Интер“ дома будет играть так же, как недавно „Унион“. Он сыграет смелее и агрессивнее, поэтому у „Баварии“ будут моменты, которыми она воспользуется. Мне кажется, что „Бавария“ сейчас просто сильнее „Интера“ – с уходом Левандовски она стала еще более разнообразной в атаке. Думаю, что „Интер“ не сможет сдержать „Баварию“, так как он не будет закрываться. Я предлагаю ставку на победу „Баварии“ и тотал больше 1,5», – считает Керимов.

На П2 + ТБ 1,5 в «1хСтавке» дают кэф 2.02.

Отметим, что «Интер» проиграл два из трех последних матчей, «Бавария» же подходит к матчу на серии из девяти матчей без поражений.

Предстоящая встреча состоится 7 сентября в 22:00 по временим Москвы.

Источник: РБ