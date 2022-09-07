Павел Занозин сделал прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Марсель»

Футбольный комментатор и ведущий Первого канала Павел Занозин поделился ожиданиями от матча «Тоттенхэм» – «Марсель» в первом туре группового этапа ЛЧ.

«Еще одна очень интересная история в Лиге чемпионов. Команды, которые должны, безусловно, претендовать и на выход из группы, и на четвертьфинал, но тут магия Английской премьер-лиги создает перекос в сторону „Тоттенхэма“, потому что „Марсель“ идет без поражений в чемпионате Франции и всего лишь один раз сыграл вничью за первые шесть туров. Плюс три последних матча не пропускает. „Тоттенхэм“ не проводит суперрезультативные встречи. Тоже, кстати, без поражений идет – четыре победы и две ничьи, в том числе в поединке с „Челси“ (2:2), в котором „Тоттенхэм“ играл гораздо хуже соперника и ничью вырвал во многом благодаря везению. По сезону видно, что разгоняется команда Антонио Конте, хотя еще и Харри Кейн не в своей лучшей форме, и Сон Хын Мин.

Ожидать, что „Тоттенхэм“ размажет „Марсель“, я бы не стал. Более того, французы, которые выйдут наверняка в гостях играть от обороны, вполне могут успешно эту задачу решить и много не пропустить. Один, может, максимум два гола. Я в этом матче вижу потенциальный низ, тут и нулевая ничья вероятна, и минимальная, аккуратненькая победа „Тоттенхэма“ вполне возможна. Так что тотал меньше 2,5 предлагаю играть. Не самая любимая ставка, но для этого матча она подходит лучше всего», – считает Занозин.

Поставить на ТМ 2,5 можно с коэффициентом 2.19 в Winline.

Предстоящая встреча состоится 7 сентября в 22:00 по МСК.

Источник: РБ