Денис Наливайко сделал прогноз на матч «Наполи» – «Ливерпуль»

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Комментатор телеканала Setanta Sports Денис Наливайко сделал прогноз на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» – «Ливерпуль». 

«Команда Юргена Клоппа, которая едет в город, в котором, наверное, обожают футбол больше, чем в самом Ливерпуле. „Ливерпуль“ пока не выглядит стабильно. Команда выглядит очень тяжело, присутствует усталость из-за количества матчей, которые футболисты провели в прошлом сезоне. Все больше авторитетных журналистов говорят об этом.

Неаполитанцы, может быть, выглядят в Серии А не суперстабильно, но при всем при этом команда провела яркие матчи, если не брать во внимание игру с „Лечче“. Я думаю, что эта встреча будет действительно голевой, и я думаю, что у себя дома „Наполи“ точно не проиграет. Мне кажется это прекрасная ставка, за которую я бы лично зацепился», – считает Наливайко. 

Поставить на 1Х в предстоящем матче можно с коэффициентом 1.77 в PARI

«Наполи» и «Ливерпуль» встречались на групповом этапе ЛЧ в сезоне-2019/20: в Англии клубы сыграли вничью, а в Италии хозяева одержали победу со счетом 2:0. 

Предстоящая встреча состоится 6 сентября в 22:00 по московскому времени. 

Источник: РБ

 

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