Артур Петросьян сделал прогноз на матч «Барселона» – «Виктория Пльзень»

Футбольный журналист Артур Петросьян поделился мнением по матчу «Барселона» – «Виктория Пльзень» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Чемпионы Чехии, конечно, заслуживают уважения. У Михала Билека хорошая организованная команда, которая в прошлом сезоне выиграла чемпионат, а в этом идет без поражений. Но в группе, в которую они угодили, боюсь, даже за третье место побороться им будет проблематично.

„Барселона“ на старте сезона в полном порядке. Три крупные победы подряд в чемпионате, Гави с Педри заправляют в центре поля, Кунде с Рафиньей зажигают так, как будто в команде не первый месяц, а третий год, ну а Левандовски заставляет забыть, что на его месте когда-то играл Месси.

Кажется, у каталонцев не должно быть особых проблем с тем, чтобы взять здесь три очка», – считает Петросьян.

Поставить на победу «Барсы» с форой (-2,5) можно с коэффициентом 1.67 в «Бетсити».

Отметим, что «Барселона» выиграла три последних матча с разницей в три мяча и более.

Предстоящая встреча состоится 6 сентября в 22:00 по МСК.

Источник: РБ