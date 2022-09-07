Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Интер» – «Бавария»

Комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов поделился ожиданиями от матча «Интер» – «Бавария» в первом туре группового этапа ЛЧ.

«„Бавария“ второй раз подряд попала в группу смерти с большими клубами – „Барселоной“ и „Интером“.

„Интер“ в последнее время в Лиге чемпионов играет не очень хорошо – у него регулярно возникали проблемы с выходом из группы. Сейчас не совсем понятно, как команда будет их решать.

Что касается „Баварии“, то это один из главных фаворитов Лиги чемпионов. Это мощная команда, которая сильно видоизменилась после ухода Левандовски. Не обращайте внимание на то, что „Бавария“ сыграла вничью в последнем туре чемпионата Германии. Она иногда может расслабиться, бывает.

„Интер“ проиграл в миланском дерби, при этом лишь отрезками показывал содержательную игру, позволяя миланской атаке разгуляться. Если он „Баварии“ позволит разгуляться так же, то шансов у него будет немного.

Мне кажется, что мюнхенцы однозначные фавориты этого матча. Моя ставка – победа „Баварии“. Уверенность – 8 из 10», – считает Андронов.

Поставить на П2 в матче можно с коэффициентом 1.82 в Winline.

Команды в последний раз встречались в Лиге чемпионов в далеком 2011 году – в 1/8 финале турнира «Интер» оказался сильнее по сумме двух матчей благодаря правилу гостевого гола. Немцы оказались сильнее в Италии со счетом 1:0, но «Интер» отыгрался в Мюнхене – 3:2.

Предстоящая встреча состоится 7 сентября в 22:00 по Москве.

Источник: РБ