Olimpbet стал партнером концерта группировки «Ленинград» и разыгрывает билеты в фан-зону

10 сентября на большой спортивной арене «Лужники» выступит группировка «Ленинград». Букмекерская компания Olimpbet стала официальным партнером концерта и разыгрывает призы: билеты в фан-зону и футболки с автографом Сергея Шнурова.

Концерт в «Лужниках» станет для «Ленинграда» первым за три года

В 2019 году Сергей Шнуров объявил о прекращении деятельности «Ленинграда». Группировка отправилась в прощальное турне, которое завершилось 12 октября на «Газпром Арене». Спустя 2 года и 11 месяцев Шнур объявил о возвращении легендарной группы.

Возвращение «Ленинграда» при поддержке Olimpbet пройдет на самой большой концертной площадке России – в «Лужниках». Организаторы ожидают больше 60 000 зрителей. Вместе с группой выступит симфонический оркестр «Глобалис» и несколько бывших участников коллектива.

Olimpbet разыгрывает билеты в Fan-zone Gold и футболки с автографом Шнура

Совместный с «Ленинградом» розыгрыш проходит в официальной группе Olimpbet в VK.

Как выиграть призы

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Под конкурсным постом отметить друга, с которым хочешь пойти на концерт

9 сентября Olimpbet подведет итоги розыгрыша и определит десять победителей. Пять человек получат по два билета на концерт в Fan-zone Gold – это самая дорогая категория билетов в фан-зону, которая находится прямо перед сценой. Еще пять победителей выиграют футболки с автографом Сергея Шнурова.

Olimpbet подготовил еще один сюрприз для новых клиентов. По промокоду LENINGRAD компания дарит повышенный welcome-бонус 2000 рублей. Активируйте его при регистрации и заряжайтесь драйвом на концерте «Ленинграда» вместе с Olimpbet.