Константин Генич сделал прогноз на матч «Бенфика» – «Маккаби» Хайфа

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Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» – «Маккаби» Хайфа. 

«Стартует групповой турнир Лиги чемпионов, и мы начинаем с поездки в Лиссабон. На „Эштадиу Да Луш“ „Бенфика“ будет принимать „Маккаби“ из Хайфы. Израильский клуб более 10 лет не был на групповой стадии Лиги чемпионов. Для них уже большое событие, что они пробились в группу. Непростая группа – Париж, „Ювентус“ и „Бенфика“. Португальский клуб прекрасно понимает, что если терять очки с таким соперником, как „Маккаби“, да еще и дома, то побороться за выход из группы будет сложно.

„Маккаби“ хорош, он начал чемпионат с трех побед подряд. Правда, последние победы получились непростыми – с разницей всего в 1 мяч. „Бенфика“ после удачно проведенной квалификации, после побед над „Мидтьюлландом“ и киевским „Динамо“ в чемпионате идет достаточно уверенно. Но последний матч против „Визелы“ откровенно не удался. Только на 97-й минуте с пенальти Жоау Мариу забил победный мяч. В матче еще было 2 удаления у „Бенфики“. Наверное, „Бенфика“ соперника недооценила.

Думаю, здесь у команды Роджера Шмидта проблем быть не должно. Играют дома, а на „Да Луш“ „Бенфика“ действует агрессивно, уверенно. Да, потеряли несколько лидеров, того же Нуньеса, но есть Рамос, Жоау Педро, Яремчук, хороший нападающий. Думаю, „Бенфика“ выиграет у соперника, уступающего в классе, минимум в 2 мяча. Взял бы с форой (-1,5)», – считает Генич. 

Поставить на победу «Бенфики» с форой (-1,5) можно с коэффициентом 1.80 в PARI

Отметим, что «Бенфика» подходит к матчу с «Маккаби» на серии из 10 побед подряд. 

Предстоящая встреча состоится 6 сентября в 22:00 по МСК. 

Источник: РБ

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