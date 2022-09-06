Месси забил «Ювентусу» три мяча в семи играх в ЛЧ. На гол в первом туре группового этапа дают 53%

Лионель Месси семь раз в своей карьере выходил на поле против «Ювентуса» в Лиге чемпионов, успев отметиться тремя забитыми мячами.

Все три гола аргентинец забил в футболке «Барселоны»: в сезоне-2017/18 на групповом этапе Месси положил дубль в ворота туринцев, а в сезоне-2020/21 реализовал одиннадцатиметровый в компенсированное время матча.

На то, что Месси огорчит итальянский клуб снова, но уже в футболке «ПСЖ» букмекеры дают коэффициент 1.75, то есть около 53% вероятности. Выше шансы поразить ворота в матче только у Килиана Мбаппе.

В прошлом розыгрыше ЛЧ Месси в составе парижан отметился пятью забитыми мячами: один в ворота «Манчестер Сити», по два – «Брюгге» и «Лейпцигу». Все голы были забиты на групповом этапе.