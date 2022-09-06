Илья Казаков сделал прогноз на матч «Динамо» Загреб – «Челси»

Известный комментатор Илья Казаков поделился ожиданиями от матча «Динамо» Загреб – «Челси» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«В большинстве своем мы не знаем силу „Динамо“, хотя и не очень понимаем мощь сегодняшнего „Челси“. Он откровенно провалил старт сезона.

Удивительно, но синие не выглядят надежно в обороне, хотя при Тухеле это было коньком команды. Причем с первых дней его работы в Лондоне.

А „Динамо“ у себя дома должно вгрызться в первую игру, как в настоящий шанс. Потому что от этого матча будет зависеть многое. И задача не проиграть – первостепенная для хозяев.

Также скажем, что Загреб – это огненные и переполненные трибуны. Англичане, я думаю, приедут в небольшом количестве. И стадион будет полностью хорватским. И хотя „Челси“ – это команда, которая привыкла и умеет играть большие матчи, я думаю, этот фактор может сказаться. Еще добавим, что синие готовились к турниру в целом, Загреб – к первой игре. И это приоритетная история для хозяев», – считает Казаков.

Поставить на ТБ 2,5 можно с коэффициентом 1.79 в БК «Леон».

Команды ранее ни разу не встречались между собой ни в официальных матчах, ни в товарищеских встречах.

Предстоящая игра состоится 6 сентября в 19:45 по МСК.

Источник: РБ