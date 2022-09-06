Olimpbet эксклюзивно покажет бой Перс – Дивнич на Hardcore MMA

16 сентября в Москве пройдет очередной турнир Hardcore MMA. Главное событие вечера – долгожданный реванш Мохамеда Хейбати и Макса Дивнича.

Все бои турнира бесплатно покажет букмекерская компания Olimpbet – официальный партнер Hardcore. Фанаты единоборств впервые в истории смогут посмотреть поединки любимого промоушена в прямом эфире. До этого бои на всех турнирах показывались в записи через несколько недель после события.

Трансляция в высоком качестве будет доступна всем зарегистрированным пользователям Olimpbet на сайте и в мобильном приложении. Для доступа к эфиру будет достаточно авторизоваться.

В карде нового турнира Hardcore MMA будет больше десяти боев. На них уже можно поставить в линии Olimpbet. Главное событие вечера – реванш Мохамеда Хейбати и Макса Дивнича. Первый раз бойцы встречались 17 мая. Дивнич победил судейским решением, но самое горячее началось после схватки. В клетку поднялся Мухамед Калмыков, другой боец Hardcore, и спровоцировал массовую потасовку. А затем в небольшом поединке поучаствовал даже Анатолий Сульянов, основатель промоушена. Фанаты ММА ждут настолько же яркого и неординарного поединка Хейбати и Дивнича.