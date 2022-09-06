РПЛ подала в суд на Sportradar

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Российская премьер-лига подала в суд на компанию Sportradar, с которой сотрудничает в области обработки статистических данных. 

По заявлениям пресс-службы РПЛ, швейцарская компания не заплатила лиге за лицензии на международное вещание. Теперь лига постарается взыскать сумму в 53,3 миллиона рублей через суд. 

Компания сотрудничает с чемпионатом России, Суперкубком и молодежным первенством с 2015 года, получив право собирать официальные статистические данные лиги как для медийных, так и для букмекерских нужд. 

Кроме Sportradar задолженности перед РПЛ имеет Gol TV Latinamerica (13, 2 миллиона), WinPower (2,4) и Radio e Televisao Bandeirantes (3,5).

Источник: Интерфакс

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