РПЛ подала в суд на Sportradar

Российская премьер-лига подала в суд на компанию Sportradar, с которой сотрудничает в области обработки статистических данных.

По заявлениям пресс-службы РПЛ, швейцарская компания не заплатила лиге за лицензии на международное вещание. Теперь лига постарается взыскать сумму в 53,3 миллиона рублей через суд.

Компания сотрудничает с чемпионатом России, Суперкубком и молодежным первенством с 2015 года, получив право собирать официальные статистические данные лиги как для медийных, так и для букмекерских нужд.

Кроме Sportradar задолженности перед РПЛ имеет Gol TV Latinamerica (13, 2 миллиона), WinPower (2,4) и Radio e Televisao Bandeirantes (3,5).

Источник: Интерфакс