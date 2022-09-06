Клиент PARI собрал экспресс и выиграл 3 000 000 рублей

Клиент букмекерской компании PARI собрал экспресс из 19 матчей в рамках турнира Большого шлема по теннису US Open 2022 и поставил почти 9 тыс. рублей. Игрок сумел угадать все результаты событий и получил на выплату крупную сумму – почти 3 млн рублей!

Игрок из Санкт-Петербурга активно ставит на теннис, в том числе собирает экспрессы на Открытый чемпионат по теннису. После ряда неудачных попыток беттор все-таки добился своего.

В ночь на 3 сентября, в самый разгар 3-го круга US Open, клиент добавил в купон 19 событий в рамках 3-го и 4-го кругов мужского и женского одиночных разрядов турнира, проходящего в Нью-Йорке.

В основном, клиент выбирал ставку на победу одного из оппонентов. В частности, беттор правильно спрогнозировал победу Онс Жабер над Вероникой Кудерметовой, Арины Соболенко над Кларой Бюрель, Людмилы Самсоновой над Александрой Крунич, Петры Квитовой над Гарбинье Мугурусой, а также Карлоса Алькараса над Дженсоном Бруксби.

Кроме того, игрок ставил на индивидуальные показатели теннисистов, форы и тоталы.

Общий коэффициент экспресса составил 357.50. В результате беттор практически без проблем увеличил свой банк с 8 390 рублей до 2 999 425 рублей, с чем мы его и поздравляем!