Хоккейный обозреватель Максим Лебедев сделал прогноз на матч «Металлург» – «Северсталь» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Матчем в Магнитогорске „Северсталь“ завершает свой нелегкий уральский вояж, с которого у череповчан начался сезон. Вояж, надо сказать, нелегкий, но дома „Северстали“ будет еще страшнее, потому что домой к ней приедут сразу оба армейских клуба. Поэтому на выезде надо брать все, что дают, и пытаться брать то, что не дают, как, скажем, удалось в Челябинске.

Другое дело, что серьезность соперников у „Северстали“ идет по нарастающей. С „Трактором“, транжирящим уйму голевых моментов, дружина Разина относительно спокойно разобралась, с „Автомобилистом“, который изначально смотрелся ничуть не сильнее „Трактора“, фокус уже не прошел. А теперь на повестке дня „Магнитка“, которая уже успела поиграть в разный хоккей, успела и огрести, и победить.

Сделать такую „Магнитку“, да еще в Магнитогорске, да еще в первом домашнем матче сезона, на глазах истосковавшейся по приличному хоккею весьма гурманистой публики будет архисложно. „Магнитка“ в принципе умеет играть против „Северстали“ (более чем двукратное преимущество по количеству побед в регулярных матчах КХЛ). А дома вдобавок играет еще лучше: семь побед в десяти крайних домашних поединках. Плюс, как уже было сказано, это будет та игра, в которой „Магнитке“ очень важно не ударить в грязь лицом. Плюс это уже третий выездной матч для „Северстали“ подряд, а переезды всегда к концу утомляют. Даже если это самое начало сезона.

В общем, я верю в Разина, но в Воробьева в данном случае верю больше. И в шестого полевого игрока „Магнитки“, которым непременно станут родные трибуны. Открытого хоккея, как в Нижнем Новгороде, наверняка не случится, хорошо, если соперники на двоих забросят максимум шесть шайб. Такого провала, как Москве, тоже не должно произойти – все-таки „Северсталь“ – это вам не ЦСКА. И победа хозяев будет весьма скромной, максимум в две, а скорее всего, и вовсе в одну шайбу. Но будет она добыта в основное время, к безумной радости всего Магнитогорска», – считает Лебедев.

Поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 1.66 в «Бетсити».

В прошлом сезоне в Магнитогорске хозяева смогли обыграть «Северсталь» в овертайме со счетом 5:4.

Предстоящая встреча состоится 6 сентября в 17:00 по МСК.

Источник: РБ