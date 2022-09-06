«Мелбет» обновил дизайн сайта и приложения

Букмекерская контора «Мелбет» обновила дизайн сайта и приложения.

В конце августа сайт и приложение букмекерской конторы ушли на технические работы. В компании объяснили это работой над масштабным обновлением дизайна и функционала сайта.

Контора сохранила свою цветовую гамму, но полностью пересмотрела как дизайн сайта, так и приложения. Если у вас остаются проблемы с доступом к приложению, то удалите его и скачайте заново с официального сайта БК.

Еще одно нововведение – это новый приветственный бонус: теперь новые клиенты конторы могут получить фрибет размером в 1000 рублей.