«Мелбет» обновил дизайн сайта и приложения

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Букмекерская контора «Мелбет» обновила дизайн сайта и приложения. 

В конце августа сайт и приложение букмекерской конторы ушли на технические работы. В компании объяснили это работой над масштабным обновлением дизайна и функционала сайта. 

Контора сохранила свою цветовую гамму, но полностью пересмотрела как дизайн сайта, так и приложения. Если у вас остаются проблемы с доступом к приложению, то удалите его и скачайте заново с официального сайта БК. 

Еще одно нововведение – это новый приветственный бонус: теперь новые клиенты конторы могут получить фрибет размером в 1000 рублей.

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