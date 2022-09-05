PARI: «Манчестер Сити» – главный фаворит ЛЧ в сезоне 2022/23

6 сентября стартуют первые матчи группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд-участников турнира завоевать кубок европейских чемпионов.

Согласно оценке аналитиков PARI, самые высокие шансы стать лучшим клубом Европы имеет английский «Манчестер Сити». Поставить на то, что подопечные Хосепа Гвардиолы наконец-то добьются заветной победы в Лиге чемпионов, можно по коэффициенту 3.60. «Горожане» каждый сезон входят в число главных фаворитов турнира, но они еще ни разу в нем не побеждали. Клуб был максимально к этому близок в 2021 году, когда в финале уступил «Челси».

На втором месте по шансам французский «ПСЖ», который также давно ставит цель выиграть титул обладателя кубка европейских чемпионов. Вероятность триумфа парижан оценивается коэффициентом 6.00. Замыкает тройку главных фаворитов мюнхенская «Бавария», которая последний раз выигрывала турнир в сезоне 2019/20. Сделать ставку на чемпионство мюнхенцев можно за 7.00.

В пятерку главных фаворитов Лиги чемпионов в нынешнем сезоне также вошли финалисты прошлого розыгрыша «Ливерпуль» и действующий обладатель титула мадридский «Реал». Сделать ставку на триумф этих клубов можно за 7.50 и 10.00 соответственно.

Следом расположились «Барселона» (13.00), «Челси» (25.00), «Тоттенхэм» (25.00), «Ювентус» (30.00) и «Атлетико» (40.00). Самые низкие шансы выиграть турнир у чешской команды «Виктория Пльзень», поставить на чемпионство которой можно за 1500.00.

Любопытно, что клиенты PARI в основном склоняются к победе «Баварии». На то, что именно этот клуб возьмет заветный трофей, приходится почти 31% от всего объема ставок, принятых компанией PARI на победителя Лиги чемпионов. При этом на чемпионство «Барселоны» сделано чуть более 28% от всего объема ставок на соответствующем рынке. На третьем месте по предпочтениям клиентов находится «ПСЖ» (24,5%), а затем идет «Ювентус» (чуть более 10%).

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоялась 25 августа в Стамбуле. Финал турнира пройдет 10 июня в Стамбуле на «Олимпийском стадионе Ататюрка».