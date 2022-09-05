PARI назвала фаворитов всех восьми групп в ЛЧ в сезоне 2022/23

6 сентября стартуют первые матчи группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд-участников турнира успешно пройти осеннюю стадию и выйти в плей-офф с первого места.

Согласно оценке аналитиков, первые места в своих квартетах, вероятнее всего, займут «Ливерпуль», «Атлетико», «Бавария», «Тоттенхэм», «Челси», «Реал Мадрид», «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

Составы всех восьми групп и коэффициенты на первое место в квартете выглядят следующим образом:

Группа A: «Ливерпуль» (1.28), «Аякс» (7.50), «Наполи» (8.50), «Рейнджерс» (15.00);

Группа B: «Атлетико» (1.90), «Байер» (4.00), «Порту» (4.00), «Брюгге» (13.00);

Группа С: «Бавария» (1.60), «Барселона» (3.00), «Интер» (7.00), «Виктория Пльзень» (100.00);

Группа D: «Тоттенхэм» (1.50), «Айнтрахт» (6.50), «Марсель» (6.50), «Спортинг» (8.00);

Группа E: «Челси» (1.35), «Милан» (4.00), «РБ Зальцбург» (12.00); «Динамо Загреб» (40.00);

Группа F: «Реал Мадрид» (1.18), «РБ Лейпциг» (6.00), «Селтик» (15.00), «Шахтер» (50.00);

Группа G: «Манчестер Сити» (1.15), «Боруссия Д» (8.00), «Севилья» (12.00), «Копенгаген» (50.00);

Группа H: «ПСЖ» (1.30), «Ювентус» (4.00), «Бенфика» (13.00), «Маккаби Хайфа» (150.00).

Стоит отметить, что, по оценке аналитиков, самые высокие шансы стать обладателем кубка европейских чемпионов имеет английский «Манчестер Сити». Сделать ставку на триумф подопечных Хосепа Гвардиолы можно за 3.60. В тройку основных фаворитов также вошли «ПСЖ» (6.00) и «Бавария» (7.00).

Первые матчи группового этапа Лиги чемпионов пройдут 6-7 сентября, а завершится осенняя часть 1-2 ноября. Финал турнира пройдет 10 июня в Стамбуле на «Олимпийском стадионе Ататюрка».