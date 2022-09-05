«Динамо» испытывает проблемы с игрой в первом периоде. Сможет ли «Нефтехимик» воспользоваться этим?

Московское «Динамо» в последнее время испытывает проблемы с игрой в первых периодах.

Москвичи выиграли всего два первых периода в последних 18 матчах, в том числе в стартовой игре текущего сезона – «Динамо» сыграло в первой трети нулевую ничью с «Ак Барсом».

5 сентября в 19:30 по МСК московский клуб примет на своем льду «Нефтехимик».

Нижнекамский клуб не проигрывает первый период в семи из восьми последних игр в КХЛ, в том числе в матч с ЦСКА.

Поставить на 2Х в первой периоде можно с коэффициентом 1.55 в «Лиге Ставок».