Константин Генич сделал прогноз на матч «Торпедо» – «Ростов»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Торпедо» Москва – «Ростов» в рамках восьмого тура РПЛ.

«Заключительная игра тура. „Ростов“ – одна из трех команд, которые никогда не проигрывала. Это еще „Зенит“ и „Динамо“. У „Ростова“, как мы увидели по кубковому матчу, отличная обойма игроков, скамейка. Голенков там всячески пытается себя проявить. Он сделал дубль в кубковой игре с „Динамо“. Комличенко в хорошей форме, и Уткин тоже. Многим лидерам дал отдохнуть Карпин посреди недели. Только Глебов отыграл весь матч в основе. Сейчас Песьяков вернется в основу, Полоз начнет с первых минут. В общем, у „Ростова“ отличная банда.

Два последних матча в чемпионате „Ростов“ сыграл вничью – спаслись с „Сочи“ (2:2), а также было 0:0 с ЦСКА. Не знаю, что „Торпедо“ может этому „Ростову“ противопоставить. Да, перешел Ле Таллек, еще какие-то фамилии на подходе... Но пока от перестановки места сумма слагаемых не меняется. „Ростов“ по игре в футбол сильнее. Если он нормально настроится, то не будет проблем у команды Карпина.

Мой прогноз – победа „Ростова“», – считает Генич.

Поставить на победу «Ростова» можно с коэффициентом 1.94 в Winline.

Напомним, в последнем матче между командами в Кубке России победу со счетом 2:0 одержал московский клуб.

Предстоящая встреча состоится 5 сентября 20:00 по МСК.

Источник: РБ