Максим Лебедев сделал прогноз на матч «Динамо» – «Ак Барс»

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев поделился мнением о предстоящем матче «Динамо» – «Ак Барс» в регулярном чемпионате КХЛ.

«Здравствуйте, друзья! Вернемся к нашему хоккею, тем более что третий игровой день регулярного сезона КХЛ подарил нам матч, если можно так сказать, антиподов.

Антиподы эти – „Динамо“ и „Ак Барс“. Все последние годы они находились приблизительно в одной „весовой категории“, о чем свидетельствует и статистика личных встреч, где у казанцев совершенно микроскопическое преимущество. Но прошедшим летом картина резко и кардинально поменялась. С бело-голубыми все ясно: они несут карму за те сезоны, когда их всем миром сзади пихали, а спереди тащили за все, что можно, к чемпионству. Плохо только, что плюшки от тех чемпионств получили одни, а карму за это сейчас несут другие. И получилось у нас так, что в КХЛ московское „Динамо“ стало командой без золотой середины. То есть либо с медалями на шее и с Кубком Гагарина в обнимку, либо... похороны.

С „Ак Барсом“ все сложнее и интереснее. В межсезонье „большие татары“ переплюнули в селекции всех (и даже Ротенберг с Сечиным „нервно курят в углу“) и объявили новый крестовый поход за четвертым Кубком Гагарина. И тренер теперь у казанцев самый что ни на есть чемпионский, и он может с чистой совестью сказать: „Я самый, самый, самый...“. Беда в том, что один такой поход у казанцев уже был, и о нем самом, и его результатах все помнят до сих пор, несмотря на то что прошло уже почти два десятилетия. Мало того что помнят, так ведь еще и все время напоминают, доводя клубное руководство и тренерский штаб до нервного срыва.

К началу нынешнего сезона между этими соперниками сложилась такая „разница потенциалов“, что, по идее, „большие татары“ должны приехать в Москву и прихлопнуть бело-голубых, как муху на стекле. Но даже здесь есть одно но, которое заключается в том, что при любых составах и тренерах, во все годы, включая чемпионские, „Ак Барс“ на старте сезона просыпался, как после длительного запоя. И даже не входил, а, скорее, влезал в сезон с грацией бегемота в гостиной. А строить всех соперников „в трусах на подоконнике“ он начинал уже после Нового года. Именно в этом я вижу шанс резко помолодевшего, а значит, юркого и быстрого „Динамо“. И именно поэтому накаркиваю бело-голубым домашнюю победу в их первом матче нового сезона. Не слишком уверенную, не совсем понятную, но все-таки победу, причем одержанную в основное время и в основном за счет спортивной наглости», – считает Лебедев.

Поставить на победу «Динамо» в основное время можно с коэффициентом 3.50 в БК «Бетсити».

Напомним, встреча состоится 3 сентября в 13:00 по МСК.

Источник: РБ