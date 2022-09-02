Гарантированные фрибеты за киберспортивные экспрессы – новая акция для всех пользователей BetBoom!

Сразу два крупных киберспортивных события пройдут в сентябре – квалификации на The International 11 по Dota 2 и ESL Pro League Season 16 по CS:GO. К этим ивентам ВetBoom подготовил акцию с раздачей гарантированных фрибетов, в которой могут участвовать все зарегистрированные пользователи!

Как участвовать в акции?

Нажмите на кнопку «Принять участие» на лендинге https://betboom.ru/actions/freebet_case и совершайте ставки на киберспортивные экспрессы с общим коэффициентом от 2.50. За собранные экспрессы вы будете получать кейсы, которые можно конвертировать в фрибеты. Таблицу конвертации можно посмотреть на лендинге.

Где действует акция?

Акция действует на сайте и в мобильном приложении BetBoom.

Как получить фрибеты?

13 сентября до 18:00 по мск будут подведены итоги акции и начислены фрибеты в зависимости от количества кейсов. Важно – экспрессы должны быть рассчитаны до 12 сентября включительно.