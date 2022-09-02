BetBoom и FISSURE покажут The International 2022

Букмекерская компании BetBoom совместно со студией FISSURE получили права на освещение самого крупного события по Dota 2 The International 2022 на русском языке! Права распространяются на трансляцию:

● Региональных квалификаций (3 – 18 сентября);

● Last chance стадии (8 – 12 октября);

● Групповой стадии (15 – 18 октября).

Стрим будет транслироваться на Twitch на канале @betboom_ru, а сам турнир пройдет в Сингапуре.

«Наша команда рада освещать предстоящий The International 2022. Это второй крупный турнир для FISSURE, в котором мы постараемся сделать контент еще лучше и более качественно. Лично я сам активно принимаю участие в разработке новых фишек, чтобы довести трансляцию до идеала и зрители были довольны. FISSURE объединила людей в команду, где каждый живет киберспортом и любит его. Мы готовы делиться этой любовью с нашими зрителями», − рассказал Николай Веснин, совладелец FISSURE.

Напомним, что в августе FISSURE совместно с BetBoom провели русскоязычную трансляцию PGL Arlington Major 2022 по Dota 2.

«The International − самое крупное событие по Dota 2. В этом году Valve впервые продает права на освещение турнира, и мы рады, что благодаря FISSURE смогли стать партнерами русскоязычной трансляции. Для BetBoom это большая ответственность, поэтому постараемся сделать все, чтобы порадовать фанатов Dota 2!», − поделился Артем Савельев, руководитель киберспортивного направления BetBoom.