Клиент BetBoom превратил 10 тысяч рублей в 579 тысяч благодаря экспрессу из восьми событий

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Один из последних мидвиков без еврокубков принес крупный выигрыш клиенту BetBoom. Он собрал успешный экспресс из восьми событий, поставив на него 10 000 рублей с общим коэффициентом 57.89. Как только купон зашел, он получил на счет 578 934 рубля. 

В экспрессе ставочник полагался на результативный футбол – он выбирал «тоталы больше» и «обе забьют»:

  

Большинство событий купона зашли легко и непринужденно. Единственная сложность у беттора возникла с матчем 5-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» – «Брентфорд». Первый тайм был почти без моментов и логично закончился без голов. Экспресс начал спасать легенда «Пэласа» Уилфрид Заха. Гости оформили «обе забьют», когда матч подходил к финальному свистку. На 88-й минуте полузащитник «Брентфорда» Витали Янельт оформил навес в сторону ворот противника. К удаче для беттора, защитники «Кристал Пэлас» не закрыли нападающего гостей Йоана Висса, который беспрепятственно забил головой. 

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