Клиент BetBoom превратил 10 тысяч рублей в 579 тысяч благодаря экспрессу из восьми событий

Один из последних мидвиков без еврокубков принес крупный выигрыш клиенту BetBoom. Он собрал успешный экспресс из восьми событий, поставив на него 10 000 рублей с общим коэффициентом 57.89. Как только купон зашел, он получил на счет 578 934 рубля.

В экспрессе ставочник полагался на результативный футбол – он выбирал «тоталы больше» и «обе забьют»:

Большинство событий купона зашли легко и непринужденно. Единственная сложность у беттора возникла с матчем 5-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» – «Брентфорд». Первый тайм был почти без моментов и логично закончился без голов. Экспресс начал спасать легенда «Пэласа» Уилфрид Заха. Гости оформили «обе забьют», когда матч подходил к финальному свистку. На 88-й минуте полузащитник «Брентфорда» Витали Янельт оформил навес в сторону ворот противника. К удаче для беттора, защитники «Кристал Пэлас» не закрыли нападающего гостей Йоана Висса, который беспрепятственно забил головой.

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