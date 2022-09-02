В России выпустят банковские карты, с помощью которых нельзя пополнить игровой счет в БК

Духовное управление мусульман Татарстана сообщило, что в 2022 году в республике начнется выпуск банковских карт. функционирующих по законам ислама, сообщает «Коммерстант».

Карты выпустит подконтрольный властям республики банк «Ак Барс» на базе платежной системы «Мир». С помощью карт нельзя будет оплатить услуги в казино, барах, ночных клубах, а также магазинах табачной и алкогольной продукции. В том числе с помощью банковских карт нельзя будет пополнить игровой счет в букмекерских конторах.

Кроме того, деньги на счете хранятся без начисления процентов. В пилотном режиме карты уже выпускаются с мая 2022 года.