БК PARI и ХК «Нефтехимик» на старте сотрудничества выпустили клип к началу сезона

Букмекерская компания PARI и хоккейный клуб «Нефтехимик» объявляют о начале трехлетнего сотрудничества и делают это ярко! В честь начала сезона-2022/23 PARI и «Нефтехимик» запускают музыкальную композицию и клип для болельщиков.

Песню исполнила известная поп-группа «Дископровокация». Запоминающиеся мелодии коллектива переносят в эпоху беззаботных 80-х, а ироничные тексты настраивают на отличное настроение.

Участие в съемках клипа приняли главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев, хоккеисты команды, а также административный штаб.

По ходу сезона болельщиков «Нефтехимика» ждет целый музыкальный плейлист. Букмекерская компания PARI поддержит клуб и примет участие в записи полноценного музыкального альбома в поддержку команды.

О БК PARI

Букмекерская компания PARI приступила к приему интерактивных ставок в России в 2022 году. В числе ее приоритетов — всесторонняя поддержка российского спорта и реализация важных социально-значимых проектов в России. Компания взаимодействует с партнерами в рамках спонсорских контрактов, заключая соглашения с ведущими клубами, федерациями и лигами страны, среди которых футбольные клубы «ПАРИ НН», «Торпедо» и «Ахмат», блогерский футбольный клуб «Амкал» и клубы, выступающие в КХЛ: «Торпедо», «Адмирал», «Северсталь» и «Витязь». Команду амбассадоров PARI сформировали ведущие атлеты UFC Петр Ян (экс-чемпион UFC в легчайшем весе) и Арман Царукян, а также легендарный российский футболист Андрей Тихонов и музыкант Баста.