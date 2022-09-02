БК PARI стала официальным партнером ХК «Нефтехимик»

Букмекерская компания PARI стала официальным партнером нижнекамского хоккейного клуба «Нефтехимик», выступающего в Континентальной Хоккейной Лиге (КХЛ). Соглашение рассчитано на три года и вступает в силу с началом сезона-2022/23.

По условиям соглашения, логотип PARI будет нанесен на шорты и джерси игровой формы «Нефтехимика». Брендинг компании будет представлен на «Нефтехим Арене», в том числе на двух бортах.

В честь начала сезона-2022/23 PARI и «Нефтехимик» также запустят музыкальную композицию и клип для болельщиков. По ходу сезона болельщиков команды ждет целый музыкальный плейлист.

Хоккейный клуб «Нефтехимик» был основан в 1968 году. Команда играет в КХЛ с 2008 года и восемь раз выходила в плей-офф. Лучшего результата команда добилась в сезоне-2009/10, когда дошла до четвертьфинала Кубка Гагарина.

Алексей Левинский, руководитель отдела спонсорства БК PARI:

«Мы рады начать сотрудничество с хоккейным клубом «Нефтехимик». Хочется поблагодарить руководство клуба за доверие. Мы приложим максимум усилий для совместного развития клуба и его популяризации среди болельщиков и любителей хоккея».

Игорь Ларионов, генеральный директор ХК «Нефтехимик»:

«Наши взгляды по многим, если не сказать по всем, аспектам сотрудничества сошлись именно с БК PARI. Мы пришли к выводу, что в этом взаимовыгодном и долгосрочном проекте заложен огромный потенциал для развития как нашего клуба, так и партнера. В этом убедились с первых дней совместной работы. Выражаю огромную благодарность руководству БК PARI за сотрудничество. Со своей стороны мы сделаем все для того, чтобы оно приносило обоюдную пользу».

О БК PARI

Букмекерская компания PARI приступила к приему интерактивных ставок в России в 2022 году. В числе ее приоритетов — всесторонняя поддержка российского спорта и реализация важных социально-значимых проектов в России. Компания взаимодействует с партнерами в рамках спонсорских контрактов, заключая соглашения с ведущими клубами, федерациями и лигами страны, среди которых футбольные клубы «ПАРИ НН», «Торпедо» и «Ахмат», блогерский футбольный клуб «Амкал» и клубы, выступающие в КХЛ: «Торпедо», «Адмирал», «Северсталь» и «Витязь». Команду амбассадоров PARI сформировали ведущие атлеты UFC Петр Ян (экс-чемпион UFC в легчайшем весе) и Арман Царукян, а также легендарный российский футболист Андрей Тихонов и музыкант Баста.