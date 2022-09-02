Алексей Гасилин сделал прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд – «Хоффенхайм»

Бывший футболист сборной России U-17 и питерского «Зенита», а ныне звезда медийного клуба «Амкал» Алексей Гасилин поделился ожиданиями от матча «Боруссия» Дортмунд – «Хоффенхайм».

«Команды расположились на четвертой и пятой строчках, имея в активе по девять очков.

„Хоффенхайм“ в последний раз побеждал в Дортмунде в 2011 году. Не думаю, что эта тенденция может переломиться в этом матче, хотя в обороне у дортмундцев есть проблемы и изъяны. Да, „Боруссия“ выиграла последний матч у „Герты“ 1:0, но у берлинцев было немало моментов, чтобы забить.

„Хоффенхайм“ на ходу, по пугает, что Крамарич пока забил только один гол, но „Боруссия“ хороший раздражитель для него. Мой прогноз – победа „Боруссии“ и обе забьют», – считает Гасилин.

Поставить на победу «Боруссии» + ОЗ можно с коэффициентом 2.57 в «1хСтавке». Ставка прошла в обеих личных встречах команд в предыдущем сезоне.

Матч состоится 2 сентября в 21:30 по МСК.

Источник: РБ