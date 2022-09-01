ХК «Динамо-Минск» и Winline объявляют о начале сотрудничества

Минское «Динамо» стало первым хоккейным клубом Беларуси, с которым Winline заключил договор о партнерстве.

С 1 сентября букмекерская компания становится официальным партнером «зубров», логотип Winline появится на игровой форме клуба и на бортах хоккейной площадки «Минск-Арены». Кроме того, Winline будет интегрирован в медиапространство клуба и в YouTube-шоу «В одном звене».

Сергей Сушко, генеральный директор ХК «Динамо-Минск»:

– Winline – динамично развивающаяся компания, один из самых популярных букмекеров. Мы очень рады, что подписали взаимовыгодное соглашение и у нас появился такой надежный партнер, который разделяет наши цели и ценности. Уверен, вместе с Winline мы сумеем реализовать множество интересных проектов для наших болельщиков и для популяризации хоккея в Беларуси.

Александр Запольских, директор по маркетингу Winline:

– Наша экспансия в Беларусь продолжается! Весной мы стали партнерами футбольного «Динамо», теперь пришло время хоккея. Смотрим в будущее с оптимизмом и ждем от динамовцев в этом сезоне прорыва в КХЛ. Со своей стороны сделаем все для того, чтобы каждый поход на игру «зубров» превращался для болельщиков в настоящий праздник.

Справка

Winline – крупнейший легальный российский букмекер. Компания была создана в 2009 году и с тех пор является одним из наиболее динамично развивающихся брендов России. Winline выступает партнёром ведущих международных турниров и клубов, среди которых Российская Премьер-лига, Евролига, ФК «Спартак», ФК и БК «Зенит», ПБК ЦСКА, ФК «Краснодар», БК УНИКС, киберспортивный клуб Virtus Pro и многие другие.