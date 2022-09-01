Букмекерская компания PARI стала спонсором ХК «Витязь»

Букмекерская компания PARI и хоккейный клуб «Витязь» из города Подольска заключили трехлетнее соглашение о сотрудничестве, которое вступает в силу с начала сезона-2022/23. По его условиям PARI получает статус официального партнера подмосковного клуба.

Бренд компании будет представлен на «Арене Балашиха», где команда сыграет свои домашние матчи в предстоящем сезоне Континентальной хоккейной лиги. Логотип PARI появится также на бортах в зоне ТВ.

Для болельщиков «Витязь» и PARI готовят ряд совместных акций. В их числе конкурсы в соцсетях и интеграции в предматчевые шоу.

Специально к началу регулярного чемпионата 6 сентября будет представлена ретроформа с отсылками к сезону 1999/2000, по ходу которого команда, как и сейчас, не могла играть на своей площадке, но провела триумфальный сезон и ​​заняла второе место в регулярном чемпионате в западном дивизионе.

Хоккейный клуб «Витязь» был основан в 1996 году. Команда проводила домашние матчи в Чехове и Подольске, а в Балашиху переезжает с нового сезона-2022/23. В КХЛ клуб выступает с момента ее образования в 2008 году. В активе «Витязя» три участия в плей-офф КХЛ.

Алексей Левинский, руководитель отдела спонсорства БК PARI:

«Наша компания активно интегрируется в КХЛ. PARI строит долгосрочные планы по сотрудничеству с клубами лиги. Мы рассчитываем, что с нашей поддержкой «Витязь» порадует болельщиков яркой игрой и высокими результатами».

Ярослав Победимский, руководитель отдела маркетинга хоккейного клуба «Витязь»:

«Мы рады подписанию долгосрочного договора с компанией «PARI», одной из крупнейших букмекерских компаний страны. Подписав соглашение, ХК «Витязь» надеется на органичное взаимодействие и развитие клуба и не сомневается, что партнерство станет взаимовыгодным».

О БК PARI

Букмекерская компания PARI приступила к приему интерактивных ставок в России в 2022 году. В числе ее приоритетов – всесторонняя поддержка российского спорта и реализация важных социально-значимых проектов в России. Компания взаимодействует с партнерами в рамках спонсорских контрактов, заключая соглашения с ведущими клубами, федерациями и лигами страны, среди которых футбольные клубы «ПАРИ НН», «Торпедо» и «Ахмат», блогерский футбольный клуб «Амкал» и клубы, выступающие в КХЛ: «Торпедо», «Адмирал» и «Северсталь». Команду амбассадоров PARI сформировали ведущие атлеты UFC Петр Ян (экс-чемпион UFC в легчайшем весе) и Арман Царукян, а также легендарный российский футболист Андрей Тихонов и музыкант Баста.