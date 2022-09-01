Команда Astrabet объяснила проблемы с доступом к сайту и приложениям

Уважаемые клиенты,

Astrabet приносит вам свои глубочайшие извинения за перебои с доступом к нашему сайту и приложениям.

Спешим вас уведомить, что все внутренние системы компании работали и продолжают работать в штатном режиме. Сбой произошел по независящем от нас причинам и был связан исключительно с внешними факторами.

В настоящий момент ситуация взята под контроль. Наша команда в течение последних дней работает 24 часа в сутки без отдыха и прикладывает все усилия для скорейшего восстановления доступа к ресурсу.

Мы понимаем ваши чувства и нам очень жаль, что все сложилось именно таким образом.

Со своей стороны, мы обязуемся не допустить возникновения подобной ситуации в дальнейшем.

Наши специалисты всегда готовы ответить на любой ваш вопрос в индивидуальном порядке.

Ниже приводим контакты для связи:

телефон контакт-центра: +7 (800) 500-25-40

электронный адрес: support@astrabet.ru

Надеемся на ваше понимание и поддержку в этой тяжелой для нас ситуации!

Команда Astrabet