Кто забросит первую шайбу КХЛ-2022/23? На ЦСКА дают 52%, на «Металлург» – 46%

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1 сентября матчем между ЦСКА и магнитогорским «Металлургом» стартует 15-й регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. 

На то, что первую шайбу в новом сезоне забросит ЦСКА в «Бетсити» дают коэффициент 1.81, что примерно равно 52%. Первое взятие ворот «Металлургом» котируют на 46%. 

В финальной серии плей-офф Кубка Гагарина москвичи забивали первыми четырежды, магнитогорцы – трижды. 

Интересно, что на то, что в основное время вообще не будет заброшенных шайб дают 45.00, то есть около 2%. 

Встреча состоится в Москве и начнется в 19:00 по местному времени.

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