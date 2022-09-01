Кто забросит первую шайбу КХЛ-2022/23? На ЦСКА дают 52%, на «Металлург» – 46%

1 сентября матчем между ЦСКА и магнитогорским «Металлургом» стартует 15-й регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги.

На то, что первую шайбу в новом сезоне забросит ЦСКА в «Бетсити» дают коэффициент 1.81, что примерно равно 52%. Первое взятие ворот «Металлургом» котируют на 46%.

В финальной серии плей-офф Кубка Гагарина москвичи забивали первыми четырежды, магнитогорцы – трижды.

Интересно, что на то, что в основное время вообще не будет заброшенных шайб дают 45.00, то есть около 2%.

Встреча состоится в Москве и начнется в 19:00 по местному времени.