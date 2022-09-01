Комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Лестер» – «Манчестер Юнайтед» в пятом туре АПЛ.

«„Лестер“ находится в каком-то ужасном состоянии, достаточно посмотреть на турнирную таблицу. Там все понятно. Сколько команда пропустила за 4 матча, с каким гигантским трудом она справилась с командой из нижнего дивизиона в кубковой игре...

„Манчестер Юнайтед“ обыграл „Ливерпуль“, у него 2 победы подряд. В общем, все уже не так страшно, как казалось на старте сезона поклонникам этого клуба. Мне кажется, такая команда, как „МЮ“, в подобных матчах с пошатывающимися соперниками обязана играть не просто с позиции первого номера, а просто на победу без каких-либо других вариантов.

Я думаю, у „Юнайтед“ все есть, чтобы определенную ротацию провести и чтобы этот текущий „Лестер“ обыграть. Уверенность моя – 8 по 10-балльной системе», – считает Андронов.

Поставить на победу «МЮ» можно с коэффициентом 2.25 в PARI. В предыдущей встрече «Манчестер» с минимальным счетом обыграл на выезде «Саутгемптон».

Матч состоится 1 сентября в 22:00 по времени Москвы.

Источник: РБ