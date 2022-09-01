Холанд забил девять мячей в пяти турах АПЛ. На гол в матче с «Астон Виллой» дают 60%, на звание лучшего бомбардира турнира – 80%

Эрлинг Холанд забил три мяча в ворота «Ноттингем Форест» – на счету норвежца девять мячей в пяти турах АПЛ.

Форвард забил в четырех из пяти турах, без пропущенного от Холанда остался только только «Борнмут».

На то, что Эрлинг станет лучшим бомбардиром АПЛ-2022/23 дают коэффициент 1.25, то есть 80% вероятности. Главный конкурент норвежца – Габриэль Жесус (меньше 10%), который пока забил лишь три мяча.

На гол в следующем матче с «Астон Виллой» «1хСтавка» дает кэф 1.57, а это около 60% вероятности. Шанс на то, что Эрлинг оформит дубль – 26%.