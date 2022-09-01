Сайт БК «Астрабет» ушел на технические работы

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Сайт букмекерской конторы «Астрабет» не работает по техническим причинам. 

Перебои в работе официального сайта конторы начались 30 августа, чуть позднее появилась заглушка с информацией о техническим работах. Сроки, в которые сайт снова станет доступен, букмекер не разглашает: в социальных сетях клиентов лишь предупредили о факте проведения работ. 

Проблемы возникают и с функционированием мобильного приложения «Астрабет». 

Ранее на технические работы ушла букмекерская контора «Мелбет» – представители компании объяснили, что перебои связаны с предстоящими обновлениями дизайна и функционала БК.

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