Сайт БК «Астрабет» ушел на технические работы

Сайт букмекерской конторы «Астрабет» не работает по техническим причинам.

Перебои в работе официального сайта конторы начались 30 августа, чуть позднее появилась заглушка с информацией о техническим работах. Сроки, в которые сайт снова станет доступен, букмекер не разглашает: в социальных сетях клиентов лишь предупредили о факте проведения работ.

Проблемы возникают и с функционированием мобильного приложения «Астрабет».

Ранее на технические работы ушла букмекерская контора «Мелбет» – представители компании объяснили, что перебои связаны с предстоящими обновлениями дизайна и функционала БК.