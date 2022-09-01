«Монако» Головина проиграл «Труа» впервые за десять лет. На победу гостей давали всего 10%

Теги Монако Труа Ставки на спорт Александр Головин Ставки на футбол натив Ставки

«Монако» уступил на своем поле «Труа» со счетом 2:4 в рамках пятого тура Лиги 1. 

Счет открыл защитник хозяева Гильермо Марипан уже на 10-й минуте встречи, но уже к концу первого тайма успел стать антигероем встречи: на 22-й чилиец привез пенальти, а на 44-й получил вторую желтую карточку, оставив свой клуб в меньшинстве. Александр Головин появился на поле во втором тайме, но результативными действиями не отметился. 

«Монако» не проигрывал «Труа» с октября 2012 года, когда уступил сопернику в Кубке Лиги со счетом 1:2. 

На победу «Труа» в матче пятого тура давали коэффициент 9.17, то есть чуть больше 10% вероятности. 

«Монако» потерпело второе поражения в пяти турах и занимает 16 строчку в турнирной таблице.

Читайте новости ставки в любимой соцсети

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные