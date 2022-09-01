Павел Лысенков сделал прогноз на матч ЦСКА – «Металлург»

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков поделился ожиданиями от стартового матча регулярного чемпионата КХЛ между ЦСКА и «Металлургом».

«Начнем говорить о регулярном чемпионате КХЛ. Обсудим стартовый матч ЦСКА – „Металлург“, который является копией финальной серии прошлого сезона. Не будем забывать, что „Магнитка“ вела в серии 3-1 и почти держала Кубок Гагарина у себя в руках, но ЦСКА выиграл три матча подряд.

Кстати, с прошлого сезона команды не особенно и изменились. Воробьев по-прежнему наставник „Металлурга“, а Федоров рулит за ЦСКА. Многие лидеры остались. „Магнитке“ даже удалось сохранить своих легионеров и даже усилили вратарскую линию.

Если смотреть на предсезонные матчи команд, то ЦСКА и „Магнитка“ набирали где-то по 60 процентов очков. Однако ЦСКА провел меньше матчей. В команде сделали более короткую предсезонку. Было всего 5 матчей при трех победах, а „Магнитка“ сыграла 10-12 матчей. Все это должно сказаться на первой игре, так как „Металлург“ должен быть в более хорошем игровом тонусе.

Напомним, что год назад ЦСКА в стартовом матче проиграл „Авангарду“ (0:4). То есть если ЦСКА не очень убедительно выглядит в первом матче чемпионата, то ничего страшного в этом нет. Думаю, что в этом матче преимущество будет на стороне гостей. Тотал в матче вряд ли будет выше 5,5 шайбы.

Посмотрел по матчам предсезонки, там очень редко, когда „Магнитка“ пробивала такой тотал и ЦСКА. Тем более что армейцы все же умеют играть в обороне и они постараются не раскрывать свою калитку. В этой игре возьму П2 и ТМ (5,5) за 3,60. Для Воробьева в этом матче важно взять хоть какой-то реванш», – считает Лысенков.

Поставить на победу «Металлурга» + ТМ 5,5 можно с коэффициентом 3.90 в БК «1хСтавка».

Напомним, в финале плей-офф прошлого сезона КХЛ ЦСКА обыграл «Металлург» со счетом 4:3 в серии.

Предстоящий матч состоится 1 сентября в 19:00 по МСК.

Источник: РБ