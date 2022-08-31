28 августа в Челябинске прошел Tractor Winline Fest – хоккейно-музыкальный фестиваль с представлением игроков «Трактора», концертом популярных звезд и ярким проекционным шоу.

Партнером фестиваля выступила компания Winline, недавно заключившая соглашение с хоккейным клубом «Трактор». Фестиваль прошел в новом, более музыкальном и масштабном формате: на сцене выступили популярный рэпер Feduk, звезда Tik-Tok Егор Шип, а также участники Black Star Кирилл Скрипник и Slame.

Самое высокое колесо обозрения в России на обновленной городской набережной стало пространством для первого в истории города проекционного шоу на открытом объекте.

Главным же событием фестиваля стала презентация нового состава «Трактора» на сезон-2022/23. Нынешний сезон будет для Челябинска юбилейным – 75-м в истории клуба.

Перед началом презентации зрители увидели промо-ролик, в котором были собраны все яркие моменты истории одной из самых известных хоккейных команд страны и ее великих тренеров – Геннадия Цыгурова, Валерия Белоусова.

После этого были представлены все игроки нынешнего состава «Трактора», в том числе новички – Антон Бурдасов, вернувшийся играть в родной город спустя десять лет, Петр Хохряков, Илья Проскуряков, Александр Шепелев. Бурдасов вышел на сцену со своим сыном Ильей.

Гости праздника стали участниками множества хоккейных активностей, а счастливчики выиграли сезонные абонементы на матчи «Трактора».

«Самое лучшее представление команды, по крайней мере у меня в карьере. Шикарное, других слов нет. Супер, что собралось столько людей. Очень приятно было увидеться с болельщиками. И хорошо, что пригласили известных исполнителей, привлекли молодых ребят», – сказал капитан «Трактора» Сергей Калинин.

«Недавно познакомился близко с этим видом спорта. Пока у меня только положительные эмоции благодаря ребятам из «Трактора» и Winline», – отметил Егор Шип.

«Фестиваль прошел отлично. Такой формат удался, и это видно по реакции десятков тысяч людей, которые пришли сюда. Целью было привлечение новой аудитории, и надеюсь, что с этими молодыми ребятами мы теперь увидимся в сезоне, и они останутся с «Трактором» на долгие годы», – подчеркнул генеральный директор «Трактора» Иван Савин.