Денис Казанский сделал прогноз на матч «Вест Хэм» – «Тоттенхэм»

Комментатор Денис Казанский поделился ожиданиями от матча «Вест Хэм» – «Тоттенхэм» в пятом туре АПЛ.

«„Тоттенхэм“ находится в очень приличной форме: 10 очков из 12. Ничья с „Челси“ также в актив пошла. Потому что команда Конте играла хуже команды Тухеля, но все равно смогла спастись в самой концовке.

„Вест Хэм“ только что набрал первые полноценные очки благодаря победе над „Астон Виллой“. При этом в каждом матче огромное количество моментов, но с реализацией большие проблемы.

Обращу внимание на то, что в 4 из 5 матчей у этих команд происходит обмен голами. К тому же у „Тоттенхэма“ в половине матче сезона ОЗ проходит.

Поэтому я возьму ОЗ и ТБ (2,5). Не буду рисковать с исходом, так как это дерби, у „Вест Хэма“ и „Тоттенхэма“ всегда интересные игры», – считает Казанский.

Поставить на ОЗ + ТБ 2,5 можно с коэффициентом 2.05 в «1хСтавке». Ставка проходила в четырех из пяти последних очных встреч команд.

Предстоящая встреча состоится 31 августа в 21:45 по времени Москвы.

Источник: РБ