PARI: «Динамо» – фаворит матча с «Ростовом»

В первом туре группового этапа Кубка России московское «Динамо» отправится в гости в Ростов. Игра состоится в среду, 31 августа, и начнется в 21:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала о ставках клиентов на грядущую встречу.

Аналитики отдают небольшое предпочтение гостям и предлагают поставить на победу «Динамо» с коэффициентом 2.60. На «Ростов» и на ничью можно поставить за 2.75 и 3.40 соответственно.

На то, что в матче будет забито не более одного гола, аналитики PARI предлагают коэффициент 2.95. Вариант, при котором «Динамо» не сможет отличиться, котируется за 3.70. Не забьет «Ростов» – 3.55.

В этом сезоне «Ростов» уже встречался с «Динамо» в рамках чемпионата – счет 1:1. Но тогда матч проходил в Москве. Отличились Вячеслав Грулёв и Николай Комличенко.

На данный момент команды являются соседями по турнирной таблице – 7 место у ростовчан и 6-е у подопечных Славиши Йокановича. Основные показатели у команд абсолютно равны – по три победы, по четыре ничьих и по 13 очков. «Динамо» чуть больше забивает и чуть меньше пропускает.