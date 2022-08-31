Голы Блата и Сибсканы, отбитый пенальти: спецлиния Olimpbet к матчу «Тверь» – «Амкал»

После вчерашнего поражения 2Drots от «Текстильщика» (1:1, 3:5 по пен.) в Кубке России осталась одна медиафутбольная команда. Сегодня «Амкал» встретится с «Тверью» в 1/128 финала турнира и постарается снова удивить. Букмекерская компания Olimpbet подготовила к матчу не только классическую линию, но и специальные ставки.

Проявят ли себя Блат и Сибыч

Лидер «Амкала» в этом сезоне очевиден – это Алексей Гасилин. Форвард забил три мяча и стал лучшим бомбардиром команды на Olimpbet МКС, и именно он сравнял счет в матче против «Зоркого» на прошлом этапе Кубка России. Но ставить на результативные действия Гасилина – слишком простой путь. Olimpbet предлагает рискнуть и зарядить на Блата или Сибыча. Главные медиалица «Амкала» в этом сезоне постоянно выходят в старте и приносят пользу на поле. Но забивают не так часто, как хотелось бы болельщикам. Рано или поздно их должно прорвать.

В Olimpbet можно поставить за 1.50 на то, что Блатов или Алёшин совершат голевое действие, или за 2.40 на то, что не совершат.

Маменко снова станет героем матча

В матче с «Зорким» в 1/256 финала Кубка России главным героем «Амкала» стал вратарь Александр Маменко. Кипер сделал несколько важных сейвов в основное время, а в серии пенальти взял два удара и вывел команду в следующий раунд. В матче против «Твери» от игры Маменко снова будет зависеть многое.

Olimpbet предлагает поставить на то, что вратарь «Амкала» отобьет пенальти в основное время, за 5.00.