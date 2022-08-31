PARI и «Северсталь» запустили благотворительный проект совместно с художником Николаем Копейкиным

Букмекерская компания PARI и хоккейный клуб «Северсталь», выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), запустили благотворительный проект к старту нового сезона при участии Николая Копейкина, одного из самых известных художников в рунете.

В рамках проекта один из самых известных художников в рунете – Николай Копейкин – написал три картины, посвященные маскоту хоккейного клуба – рысенку Севе. Созданные им произведения дополнены фразами, которые отсылают к команде и ее главному тренеру Андрею Разину.

Работы Копейкина будут проданы на первом домашнем матче «Северстали» 9 сентября. В этот день череповецкая команда сыграет против обладателя Кубка Гагарина ЦСКА. Все собранные средства с продажи подлинников картин будут перечислены в зоопарк г. Великий Устюг. Именно там жил рысенок, в честь которого был назван талисман клуба. Деньги поступят на закупку корма для животных на зиму.

Дополнительно хоккейным клуб реализует футболки с принтами картин Николая Копейкина. Доходы с продаж также будут перечислены в зоопарк.

О БК PARI

Букмекерская компания PARI приступила к приему интерактивных ставок в России в 2022 году. В числе ее приоритетов – всесторонняя поддержка российского спорта и реализация важных социально-значимых проектов в России. Компания взаимодействует с партнерами в рамках спонсорских контрактов, заключая соглашения с ведущими клубами, федерациями и лигами страны, среди которых футбольные клубы «ПАРИ НН», «Торпедо» и «Ахмат», а также блогерский футбольный клуб «Амкал». Команду амбассадоров PARI сформировали ведущие атлеты UFC Петр Ян (экс-чемпион UFC в легчайшем весе) и Арман Царукян, а также легендарный российский футболист Андрей Тихонов и музыкант Баста.