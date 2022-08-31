БК PARI стала спонсором ХК «Северсталь»

Букмекерская компания PARI стала официальным спонсором клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Северсталь» из Череповца. Стороны заключили трехлетнее соглашение, вступающее в силу с начала сезона-2022/23.

По условиям соглашения хоккеисты «Северстали» будут играть в шлемах с логотипом PARI. Кроме того, компания получит право на размещение брендинга в Ледовом дворце Череповца.

Алексей Левинский, руководитель отдела спонсорства БК PARI:

«Северсталь» – клуб с давними традициями, не пропустивший ни одного сезона КХЛ. Команда дважды выходила в плей-офф за последние два года, и мы уверены, что в новом сезоне наш новый партнер будет бороться за самые высокие места. Уверен, что мы проведем яркий сезон вместе и порадуем болельщиков множеством интересных активностей и отличным результатом».

Николай Канаков, директор ХК «Северсталь»:

«Мы уверены, что сотрудничество с PARI позволит реализовать интересные, но при этом очень важные коммерческие и социальные проекты. Череповец – город, в котором любовь к хоккею передаётся из поколения в поколение. Нам важно, чтобы как можно больше детей начали интересоваться и заниматься спортом. Мы надеемся, что та поддержка, которую PARI окажет ХК «Северсталь», ещё больше поднимет интерес к нашей команде, хоккею и спорту в целом».

Хоккейный клуб «Северсталь» основан в Череповце в 1955 году. Команда выступала в Суперлиге с 1992 по 2008 годы, а с 2008-го регулярно выступает в КХЛ. «Северсталь» становилась серебряным призером чемпионата России в сезоне 2002/03 и бронзовым – в сезоне 2000/01. Выступая в КХЛ, череповецкий клуб шесть раз выходил в плей-офф. Самым успешным был сезон 2012/13, когда «Северсталь» пробилась в 1/4 финала.

О БК PARI

Букмекерская компания PARI приступила к приему интерактивных ставок в России в 2022 году. В числе ее приоритетов — всесторонняя поддержка российского спорта и реализация важных социально-значимых проектов в России. Компания взаимодействует с партнерами в рамках спонсорских контрактов, заключая соглашения с ведущими клубами, федерациями и лигами страны, среди которых футбольные клубы «ПАРИ НН», «Торпедо» и «Ахмат», а также блогерский футбольный клуб «Амкал». Команду амбассадоров PARI сформировали ведущие атлеты UFC Петр Ян (экс-чемпион UFC в легчайшем весе) и Арман Царукян, а также легендарный российский футболист Андрей Тихонов и музыкант Баста.