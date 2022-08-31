«Мелбет» объяснили перебои в работе сайта и мобильного приложения

29 августа перестал работать сайт букмекерской конторы «Мелбет», а 30 августа появилась заглушка с информацией о ведении технических работ.

Букмекерская контора объясняет перебои в работе сайта и приложения началом глобального обновления: изменены будут дизайн, функционал, а также добавлены новые бонусы и программы лояльности для игроков.

Компания заверила клиентов, что все денежные средства будут доступны в полном объеме после обновления, а во время проведения работ «Мелбет» подготовит ряд акций, участие в которых позволит получить бонусы и фрибеты после обновления.