Акция «РПЛ 2:0» от BetBoom спасла экспресс из десяти событий: камбэк «Нижнего Новгорода» не помешал беттору выиграть 752 000 рублей

Клиент букмекерской компании BetBoom собрал почти успешный экспресс из десяти футбольных событий. Сумма ставки была 5 000 рублей, а общий коэффициент был равен 150,46. В итоге выигрыш составил 752 278 рублей. В выигрышный экспресс беттор включил матчи ведущих лиг России, Англии и Италии. За исключением матча «Манчестер Сити», клиент BetBoom выбрал ставки на победу одной из команд.

Почему же купон можно считать почти успешным? Причина заключается в одном из событий – оно не зашло и могло погубить весь экспресс, но беттора спасла акция «РПЛ 2:0», которую проводит BetBoom. Речь о матче «Нижний Новгород» – «Динамо»: клиент BetBoom поставил на победу гостей, и после получаса игры мог не переживать об исходе – москвичи повели 0:2. В этот момент BetBoom досрочно засчитал ставку клиента выигрышной в рамках акции «РПЛ 2:0». По ее условиям, если беттор поставил в прематче на исход матча РПЛ, и его команда повела в два мяча (например, со счетом 2:0, 3:1 и т.д.), то пари автоматически рассчитывается как победное. Без этой акции от БК BetBoom экспресс беттора бы провалился, так как во втором тайме футболисты «Нижнего Новгорода» совершили камбэк – 2:2 (посмотреть хайлайты можно по ссылке).

Лондонское дерби также заставило клиента BetBoom понервничать. «Арсенал» должен был спокойно разбираться с новичком лиги «Фулхэмом», но в начале второго тайма защитник Габриэль зазевался в своей штрафной, чем воспользовался нападающий соперников Александар Митрович, хладнокровно выкрав мяч со спины и открыв счет. Хозяева оправились от такого постыдного гола уже через восемь минут – полузащитник Мартин Эдегор с помощью рикошета сравнял счет. Но этого было недостаточно, чтобы купон беттора зашел. Спасли экспресс два Габриэла: Мартинелли подал угловой, а его тезка забил – 2:1.

Напомним, что с начала нового сезона Российской Премьер-лиги БК BetBoom запустила акцию «РПЛ 2:0». Со всеми условиями акции можно ознакомиться на официальном сайте компании: https://betboom.ru/actions/rpl20