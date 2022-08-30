PARI: «Спартак» – фаворит матча Кубка России с «Крыльями Советов»

На старте группового этапа Кубка России московский «Спартак» сыграет дома с самарскими «Крыльями Советов». Матч состоится во вторник, 30 августа, и начнется в 19:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала о ставках своих клиентов на грядущую встречу.

Согласно оценке аналитиков, фаворитом считается команда Гильермо Абаскаля. Поставить на победу «Спартака» можно с коэффициентом 1.63, что соответствует 60% вероятности. Сделать ставку на «Крылья Советов» можно за 5.30 (около 18%). Ничейный исход котируется за 4.50 (приблизительно 22%).

Клиенты PARI абсолютно уверены, что красно-белые начнут выступление в Кубке России с победы: почти 100% от всего объема ставок на исход встречи приходится на триумф москвичей.

На то, что в матче будет забито не менее трех голов, предлагается коэффициент 1.68. Вариант, при котором обе команды сумеют отличиться, котируется за 1.67.

Самая крупная ставка на данный момент составляет 30 000 рублей. Клиент поставил эти деньги на то, что «Спартак» не проиграет, по коэффициенту 1.18.

В сезоне-2022/23 Кубок России приходит по новому формату. Команды РПЛ начинают выступление в турнире с группового этапа: жеребьевка разделила клубы на четыре группы по четыре команды, которые сыграют между собой домашние и гостевые встречи. Участие в турнире продолжат по три клуба из каждой группы. Команды, занявшие четвертые места, выбывают.

В Кубке страны «Спартак» и «Крылья Советов» последний раз встречались в апреле 2018 года, когда в четвертьфинале турнира красно-белые победили волжан со счетом 3:1. «Спартак» выиграл у «Крыльев» 7 последних матчей, а последняя победа самарцев над спартаковцами была зафиксирована в 2016 году.

В текущем чемпионате «Спартак» с 16 очками занимает вторую строчку в таблице, на один балл отставая от лидера, а «Крылья Советов» с девятью очками расположились на девятом месте. В прошедшем туре оба соперника одержали гостевые победы, москвичи победили «Факел» в Воронеже, а самарцы – «Ахмат» в Грозном.