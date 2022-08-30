Клиент подал в суд на букмекерскую контору за то, что она не смогла решить его проблемы с азартными играми

Клиент Ladbrokes Entain подал в суд на букмекерскую контору из-за проблем с азартными играми, с которыми компания не смогла ему помочь, сообщает Times.

Саймон Роуз подал иск в Верховный суд против Ladbrokes – по словам игрока, букмекерская контора позволила ему потерять около 231 тысячи фунтов (около 270 тысяч долларов) за семь месяцев ставок в 2015-2016 годах. Общая сумма ставок игрока за этот период – чуть меньше 2 миллионов фунтов. По словам Роуза, он ставил около 18 тысяч фунтов в день, при этом его заработная плата составляла всего 3 тысячи в месяц.

Основная претензия игрока – неспособность оператора защитить клиентов от пагубных последствий азартных игр, плюс нарушение правил по борьбе с отмыванием денег. Контора должна была отслеживать чрезмерные ставки Роуза и наложить ограничения на его игровой счет.

Ladbrokes отрицает, что нарушала условия, прописанные в пользовательском соглашении.