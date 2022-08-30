День апсетов на US Open! Циципас и Фриц проиграли с коэффициентами выше 10.00

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В 1/64 финала US Open состоялись две громкие сенсации: Стефанос Циципас проиграл колумбийцу Даниэлю Галану, а Тэйлор Фриц уступил Брэндону Холту. 

Циципас проиграл в четырех сетах, в первых двух сумев взять всего один гейм. По словам грека у него возникли проблемы с локтем, которые и помешали показать свою игру в матче с 94 ракеткой мира. 

На победу Галана перед стартом матча давали сумасшедший коэффициент 12.81, то есть шансы колумбийца на победу оценивались менее, чем в 8%. 

 

Фриц и вовсе умудрился уступить 303 ракетке мира – Холт впервые в карьере обыграл теннисиста из топ-100 рейтинга ATP. На победу американца давали коэффициент 12.40. 

В 1/32 Галан встретится с австралийцем Томпсоном, а Холт – с аргентинцем Качином.

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