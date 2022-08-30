Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Текстильщик» – 2Drots

Комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов сделал прогноз на матч 1/128 финала Кубка России между «Текстильщиком» из Иваново и 2Drots.

«Стартует очередной раунд в Кубке России. И этот турнир уже попал в топ общественного внимания благодаря командам из медийной лиги, командам любительским, которые очень здорово прошли первый раунд, навели там шуму. Это обсуждалось практически везде, во всяком случае в пространстве футбольных телеграм-каналов это была совершенно топовая тема. Сейчас все опять сводится к этому.

„Текстильщик“ из Иваново будет играть с медийной командой „2DROTS“. Я довольно далек от медийного футбола, но мне кажется, если кто-то что-то не заметил или недооценил в первом раунде, это совсем какие-то глупые люди должны быть. Да, в Барнауле получилась смешная ситуация, когда бюджетная команда проиграла любителям. Но ивановцы, я думаю, прекрасно должны понимать, если они станут следующей жертвой медийной лиги, то это будет посмешище на всю страну. Они должны готовятся серьезно, соответственно этому матчу.

Думаю, что это снова будет крутая история с точки зрения медиа-освещения. Но, мне кажется, „Текстильщик“ должен проходить, поэтому поставлю на их победу с форой (-1). Сказки заканчиваются. Тем более для медийных команд такой большой успех в первом раунде – серьезное испытание.

Уверенность моя – 8 по 10-балльной системе», – считает Андронов.

Поставить на победу «Текстильщика» с форой (-1) можно с коэффициентом 1.40 в «Лиге Ставок». В предыдущем раунде медийный клуб 2Drots обыграл «Чертаново» со счетом 3:0.

Предстоящая встреча состоится в 16:00 по времени Москвы.

Источник: РБ