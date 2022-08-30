У клиента Olimpbet зашел экспресс из 15 событий

В выходные клиент Olimpbet собрал мощный экспресс с впечатляющим общим коэффициентом – 1955.06. Игрок добавил в купон 15 матчей из национальных чемпионатов Англии, Германии, Италии, Испании, Австрии и Бельгии. Беттор старался не рисковать и в основном выбирал фаворитов. Лишь три ставки в экспрессе были с коэффициентом выше 2.00, а средний коэффициент в купоне – лишь 1.67.

Интересно, что самая рискованная на первый взгляд ставка зашла легко и без нервов. Игрок поставил на победу «Байера» над «Майнцем» за 2.45 – это самый большой коэффициент в купоне. Леверкузенцы плохо начали сезон и проиграли в трех стартовых матчах, но к игре с «Майнцем» пришли в себя. В итоге «Байер» повел со счетом 3:0 уже в первом тайме и сохранил счет до конца игры.

Самым нервным для игрока оказался матч «Арсенал» – «Фулхэм». Клиент Olimpbet поставил на победу «канониров» с коэффициентом 1.37. Команда Микеля Артеты здорово начала сезон и победила в трех стартовых турах. В игре против «дачников» лондонцы владели инициативой, но долго не могли забить. А на 56-й минуте неожиданную ошибку совершил защитник «Арсенала» Габриэл: футболист пошел в обводку в своей штрафной, потерял мяч и привез гол. «Канониры» быстро отыгрались, но забить победный мяч никак не могли. Но на 85-й минуты Габриэл исправил свою оплошность. На угловом у чужих ворот защитник воспользовался ошибкой вратаря гостей Бернда Лено, который неудачно сыграл на выходе, и отправил мяч в пустые ворота. «Арсенал» вырвал победу, а вместе с «канонирами» радовался и клиент Olimpbet. Поставив 100 рублей, беттор выиграл 195 506 рублей.

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