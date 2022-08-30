Артур Петросьян сделал прогноз на матч «Саутгемптон» – «Челси»

Известный спортивный журналист Артур Петросьян поделился ожиданиями от матча между «Саутгемптоном» и «Челси» в пятом туре АПЛ.

«„Челси“ одержал важную победу над „Лестером“, играя целый час в меньшинстве. Сложно предъявлять в сложившихся обстоятельствах команде претензии, но, понятно дело, три очка „синие“ взяли не без везения. С другой стороны, положительного тоже хватает – Фофана вот-вот пополнит команду, Стерлинг записал на свой счет первые голы в синей футболке, Ковачич возвращается на поле и, видимо, сразу заменит дисквалифицированного Галлахера.

„Саутгемптон“ был не так уж и плох против „МЮ“, хоть и уступил дома с минимальным счетом. Южане хороши в плане организации, но к прессингу, как в лучшие времена, все еще не прибегают. Хазенхюттль пока, скорее, предпочитает игру вторым номером и расчет на контратаки. Видимо, на это будет расчет и с „Челси“.

Поэтому предположу, что гости не проиграют, а в матче будет забито максимум три мяча», – считает Петросьян.

Поставить на Х2 + ТМ 3,5 можно с коэффициентом 1.76 в «Мелбете».

«Челси» выиграл обе личные встречи команд в прошлом сезоне – 6:0 на выезде и 3:1 на своем поле.

Напомним, предстоящая встреча состоится 30 августа в 21:45 по МСК.

Источник: РБ