Итальянский теннисный судья дисквалифицирован на 7,5 лет за участие в договорных матчах

Итальянский теннисный судья Лоренцо Чиурацци отстранен от спорта на срок в семь с половиной лет за участие в договорных матчах.

Чиурацци признали виновным в нарушений правил на турнире 2021 года в Перудже: рефери задерживал выставления и умышленно выставлял неправильные оценки, кроме того Лоренцо вменили отказ сотрудничать со следствием и скрытие факта коррупции.

Помимо отстранения от участия в матчах, ITIA наложила на рефери штраф в размере 50 тысяч долларов, однако часть суммы была обжалована – в итоге Чиурацци заплатит чуть больше 15 тысяч.

Запрет вступил в силу 12 августа. Лоренцо запрещено не только судить, но и посещать теннисные мероприятия.

Источник: GI