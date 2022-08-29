Итальянский теннисный судья дисквалифицирован на 7,5 лет за участие в договорных матчах

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Итальянский теннисный судья Лоренцо Чиурацци отстранен от спорта на срок в семь с половиной лет за участие в договорных матчах. 

Чиурацци признали виновным в нарушений правил на турнире 2021 года в Перудже: рефери задерживал выставления и умышленно выставлял неправильные оценки, кроме того Лоренцо вменили отказ сотрудничать со следствием и скрытие факта коррупции. 

Помимо отстранения от участия в матчах, ITIA наложила на рефери штраф в размере 50 тысяч долларов, однако часть суммы была обжалована – в итоге Чиурацци заплатит чуть больше 15 тысяч. 

Запрет вступил в силу 12 августа. Лоренцо запрещено не только судить, но и посещать теннисные мероприятия. 

Источник: GI

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